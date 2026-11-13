在澳大利亚，51岁的康拉德·拉德纳因在新南威尔士州肯普西过失杀害其堂兄大卫·维尔，被判处8年3个月监禁。据澳大利亚广播公司新闻报道，他将于2031年具备假释资格。

因毒品引发的争执

法庭获悉，2023年3月1日，维尔来到肯普西的一处住所，要求退还他购买自认为质量低劣的毒品所支付的钱款。在冲突中，拉德纳两次用刀刺伤了这名亲属。

法官斯蒂芬·坎贝尔认定，维尔是斗殴的发起者，并且如果得不到赔偿就打算打架。与此同时，法官认为拉德纳对威胁的反应不合理，因为他本可以扔掉刀具，或将其移离维尔。

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判决与案件情况

庭审期间，拉德纳表示，刀从维尔口袋中掉到车道上后，他捡起了这把刀。法官认为，按照盖然性权衡标准，刀正是以这种方式到了拉德纳手中，这使得该袭击是自发反应的可能性更大。同时，法庭认定拉德纳意图对维尔造成严重人身伤害。

2026年8月，波特麦夸里最高法院一名在无陪审团情况下审理此案的法官裁定，拉德纳谋杀罪不成立，但过失杀人罪成立。量刑时考虑了他的艰难童年、童年时期遭受的性虐待、反社会人格障碍诊断、心脏病和2型糖尿病。

拉德纳此前在地方法院承认过失杀人罪，尽管控方未接受这一认罪。该认罪成为减刑25%的依据。死者的伴侣杰西卡·霍华德称该判决“可耻”。

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