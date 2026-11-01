在澳大利亚，原住民护林员、传统土地所有者和科学家正共同保护大沙漠石龙子——一种澳大利亚特有且面临灭绝威胁的蜥蜴。据 Indigenous Desert Alliance 估计，野外仅剩5000至7000只这种动物，澳大利亚广播公司新闻报道。

种群仅在20个地点存续

参与该物种国家恢复计划的生态学家拉拉·派曼斯表示，石龙子种群已大幅减少，目前仅在沙漠地区约20个地点有记录。在2026年的调查中，研究人员发现数量下降，但尚未确定这是否与种群真正减少有关，还是因强降雨令洞穴更难寻找所致。

大沙漠石龙子产下活体幼崽，并会在共同的洞穴系统中以家庭群体生活长达两年。一处洞穴中可能生活着几代动物——祖父母、父母和后代。该物种还具有共用排便地点的特征。

监测与栖息地保护

自2023年以来，来自北领地、南澳大利亚州和西澳大利亚州的最多20个护林员小组每年开展全国石龙子调查。他们的工作覆盖面积约77万平方公里的分布范围。

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该项目的参与者包括来自乌鲁鲁附近偏远社区穆提丘卢的 Tjakura 护林员。他们协助管理卡蒂蒂-佩特曼原住民保护区，蜥蜴洞穴在该保护区与乌鲁鲁-卡塔丘塔国家公园的边界处被发现。对不同的原住民群体而言，该物种也被称为 Mulyamiji、Warrarna 和 Nampu。

区域协调员加思·福雷斯特表示，这种石龙子对原住民社区具有文化意义，并与世界创世故事有关。这些动物此前曾被用作食物，但在人们注意到其数量减少后，捕猎停止了。

火灾和捕食者被认为是该物种面临的主要威胁。护林员监测已知栖息地，寻找足迹和粪便，使用相机陷阱，进行火灾管理并清除捕食者。下一次种群调查计划于明年进行。

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