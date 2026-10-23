澳大利亚北领地议会通过了《安全空气法案》，允许建立一套系统，对达尔文港天然气行业产生的有毒空气污染物进行监测并公开报告。澳大利亚广播公司新闻报道。

北领地土地、规划和环境部长约书亚·伯戈因表示，港口周边现有的空气质量监测站并不测量挥发性有机化合物，其中包括可能致癌的苯。目前，达尔文只有天然气公司按照许可证条件开展此类测量。

六个新监测站

新方案规定在达尔文港周边安装六个监测站，用于测量挥发性有机化合物。伯戈因称，该系统计划在明年年中前投入运行，监测结果将向公众开放。

部长表示，该方案应由行业出资，而非由北领地居民承担费用。与此同时，法案文本指出，可要求特定人员或某类人员缴款，以承担全部或部分费用。该方案将由环境部门和北领地环境保护局监督。

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对细节的批评

独立议员贾斯廷·戴维斯批评该法案没有界定安全空气，没有列出需测量的物质、监测站选址信息，以及对违规公司的后果。她表示，相关细节计划由附属法规规定，而这些法规可由部长决定修改。

戴维斯还表示，迄今为止，有关该方案的磋商仅与行业代表进行。影子环境部长曼努埃尔·布朗表示，当局本可在法案中规定更有力的保护措施，包括污染限额。

据澳大利亚广播公司新闻报道，北领地环境保护局正就Inpex公司将苯排放量少报13,000%、甲苯排放量少报11,000%一事对其提起法律诉讼。

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