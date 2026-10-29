在澳大利亚，布里斯班最高法院判处35岁的约书亚·马库斯·波普和30岁的格雷戈里·特里梅因·普赖尔终身监禁，罪名是谋杀64岁的格雷戈里·哈丁。哈丁是赫维湾附近Craignish Country Club的所有者和看管人。两人最早将在20年后才有资格申请假释，澳大利亚广播公司新闻报道。

抢劫与枪击

法庭获悉，波普和普赖尔计划从哈丁家中的保险箱盗取现金。2021年8月15日，波普用一支装有鹿弹的霰弹枪近距离射击了他。

弹丸击中哈丁的腿部，造成骨折并撕裂动脉。他在自己家中因失血过多死亡。2021年8月，一名高尔夫球手发现了这名男子的遗体；屋内电视仍开着，地板上放着一个煎锅。

法官迈克尔·科普利指出，波普曾试图寻找另一支枪械，因此他清楚自己的霰弹枪所带来的危险。法官还认定，普赖尔知道其同伙持有一支霰弹枪。

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未为伤者呼救

法官表示，枪击后，两人更关心掩盖痕迹，而不是帮助伤者。他们本可以呼叫救护车，但没有这样做。波普和普赖尔在袭击发生后的第二天被捕。

法庭还获悉，哈丁的死亡给其家人留下了巨大的空缺。家属感谢参与调查并将责任人绳之以法的警察、侦探、法医专家、支持服务工作人员和律师。

同一天稍早时候，已被判刑的两人还使用一辆从阳光海岸偷来的汽车，驾车撞入赫维湾的一家珠宝店。他们承认其他指控，包括非法闯入和非法使用车辆。针对这些事件，法院判处其一年至四年监禁，这些刑期将与终身监禁刑罚同时执行。

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