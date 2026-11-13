澳大利亚阳光海岸两名被控谋杀57岁足球教练兹德拉夫科·比利奇的青少年，已被移交布里斯班最高法院由陪审团审判。马鲁奇多儿童法院于周五作出这一决定，ABC News报道。

比利奇于2025年7月在位于瓦拉纳的家中被刀刺致死。被捕时，一名被告15岁，另一名17岁。目前两人分别为16岁和18岁。两名青少年均未就罪责表明立场，也未申请保释。根据昆士兰州法律，他们的姓名未被公开。

有关讯问期间支持的问题

18岁被告的律师西蒙·刘易斯询问了四名证人，其中包括三名警察和一名太平绅士。辩方提出疑问：其当事人作为原住民，为何在被捕当晚未获准与其选择的一名支持人士交谈。

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参与逮捕和讯问的一名警察向法庭表示，他知道这名青少年的父母无法到场，因为他们正被拘押，并认为太平绅士在场是适当的支持形式。同时，他承认自己不了解为未成年原住民安排支持人士的程序，也不了解图文巴警察局内的相关名单。

对第二名被告的讯问

另一名青少年的律师阿德里安·布雷思韦特询问了三名证人。法庭获悉，被告曾要求打电话，但由于他想联系的人是未成年人，警方将此事推迟至讯问结束后的次日早晨。

讯问期间，一名支持人士陪同在场，并可在休息期间与他私下交谈。该人士证实，在最后一次休息时，这名青少年表示，他打算告诉警方她想听到的内容，以获得给一名女孩打电话的机会。审判开始日期将由公诉办公室确定。

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