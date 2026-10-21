澳大利亚贡迪温迪市64岁的谢恩·戴恩斯家人表示，根据国家残障保险计划（NDIS）对其照护资金的再次削减，给这名需要全天候帮助的男子带来了风险。据ABC News报道，戴恩斯的资金在2025年10月被削减，随后在2026年4月再次被削减，当时家人正试图恢复此前的支持水平。

一小时无人看护

戴恩斯在44年前的一场车祸以及2022年的一次跌倒后，患有获得性脑损伤和脊髓损伤。由于资金不足，他的父母——两人都90岁——不得不每晚帮助他两小时。家人还决定在早上6:00至7:00让他独处，认为这是危险最小的时段。

支持服务提供者米歇尔·道蒂表示，她于4月21日提前到岗，发现戴恩斯正在呕吐。她说，如果没有帮助，他可能会被呕吐物噎住。此后，她的公司决定向NDIS开出较低的账单，以便为他提供更多照护时间，尽管这几乎只能覆盖提供服务的成本。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

家庭负担

戴恩斯的姐姐特蕾西·沙利文数十年来一直与母亲一起照顾弟弟，她正努力防止他被转入老年护理机构。她的职责包括使用升降机移动戴恩斯、进行肠道和膀胱护理、喂食、监督用药以及预防压疮。

独立残障人士权益倡导者爱丽丝·内利根表示，类似情况并非个例。ABC指出，从2024年7月至2026年3月，NDIS参与者计划的资金总额被削减了超过28亿澳元。国家残障保险局表示，参与者的安全和照护是优先事项，并称有关支持的决定是在审查所有可获得的信息后作出的。

关注我们在