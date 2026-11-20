澳大利亚昆士兰大学的物理学家进行了一项利用引力传递信息的实验。据《卫报》报道，科学家以二进制代码穿过一堵砖墙、在约70厘米的距离上传递了单词“gravity”。

电梯作为信号发射器

研究人员在实验中使用了一部20世纪50年代的慢速电梯。他们让电梯在两个楼层之间移动，并测量这一运动引起的引力场变化。一台灵敏仪器——重力仪——被安装在电梯旁男洗手间的地板上。

重力仪探测到质量为1.8吨的电梯配重的位置。配重的两个位置分别对应二进制代码中的0和1，从而能够构成一条信息。传输速度为每分钟1比特，因此传递一个单词耗时近一小时。

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目前仅是可行性的证明

研究结果发表在《Science Advances》期刊上。研究作者指出，这种通信方式目前速度过慢，无法实际应用。同时，与现代无线通信中使用的电磁信号不同，引力信号无法简单地用普通材料进行屏蔽。

论文共同作者查尔斯·沃芬登解释说，任何曾在隧道中失去手机信号，或遇到信号难以穿过实心墙而导致Wi-Fi较弱的人，都很容易理解这种方法的优势。另一位共同作者、教授马修·戴维斯承认，这项技术的实际应用目前仍难以想象：据他说，NASA的“旅行者1号”探测器向地球传输数据的速度可以更快。

同时，戴维斯推测，借助更灵敏的量子引力传感器，这种通信在理论上可在最远500米的距离内工作，且速度可提高15倍。该实验的想法源于开发用于卡车的非接触式称重设备，这些设备应能根据车辆行驶过程中重力变化来确定车辆质量。

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