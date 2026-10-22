在澳大利亚，被控谋杀卡罗尔·克莱的前捷星航空飞行员格雷格·林恩已向维多利亚州最高法院申请保释。他称，在羁押期间曾遭其他囚犯袭击和威胁，澳大利亚广播公司新闻报道。

关于监狱事件的说法

60岁的林恩向法庭表示，2024年他被关押在墨尔本评估监狱期间，另一名囚犯向他投掷了一个装有粪便和其他体液的瓶子。他说，部分瓶中物溅到了他身上，之后他在淋浴间冲洗了很长时间。

林恩还报告了7月在墨尔本还押中心发生的事件，他目前被关押在那里。他说，在他拒绝与另一名囚犯待在同一间候审囚室后，对方威胁了他。林恩称，在另一次冲突中，该男子用手指戳了他的胸口并向他吐口水。

林恩表示，他在Deakin B保护区感到不安全，也不认为其他拟议的安置方案安全。他还说，其中一个监区实行一种制度，囚犯每天被锁在牢房内23小时。

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监狱部门和辩方的立场

维多利亚惩教署经理安东尼·卡兰德罗告诉法庭，工作人员查看了7月事件的视频，但未从中看到林恩遭受袭击的证据。该投诉已转交维多利亚州警方，录像随后被删除。他表示，该部门愿意着手将林恩转往另一所监狱，但如果林恩继续称其他囚犯为警方线人，就无法这样做。

林恩自2021年起一直被羁押。他希望在审判前与长子乔迪同住。审判计划于2027年年中举行，案件涉及2020年卡罗尔·克莱在维多利亚州一处偏远营地被指控遭谋杀一事。她的同伴拉塞尔·希尔也在该营地死亡。

律师德莫特·丹恩KC表示，林恩在希尔死亡案中被判无罪，这一事实应在未来的审判中得到充分考虑。辩方援引林恩被长期羁押、隔离条件以及家人的支持。要获得保释，辩方必须证明存在特殊情况，并且对社区不存在不可接受的风险。丹恩表示，控方不会主张林恩构成此类风险。

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