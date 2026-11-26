澳大利亚第三季度私人资本投资实际增长12.2%，达到595亿澳元。这是自2011年以来最大的季度增幅，当时该国正经历矿业繁荣，Channel NewsAsia报道。

数据中心设备支出

澳大利亚统计局的数据显示，该指标显著超过市场预期：分析师此前预测增长4.4%。主要因素是信息媒体和电信设备支出增长了87%。

企业增加了对数据中心所需服务器机架和数据处理设备的投资。此类设备中很大一部分依赖进口，因此这些采购同时限制了投资对该国经济增长的影响。

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截至2027年6月的计划

机器和设备支出总体跃升23.1%，而对建筑物和构筑物的投资增长1.7%。澳大利亚统计局开展的企业调查显示，企业计划在截至2027年6月的财年支出2237亿澳元。这比此前的估计高11.8%。

凯投宏观亚洲区高级经济学家阿比吉特·苏里亚指出，2027财年信息和通信技术支出可能接近翻倍，而经济其他部门的资本支出几乎没有增长。他还认为，这些数据可能会影响澳大利亚储备银行对降息采取的谨慎态度。

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