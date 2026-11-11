澳大利亚联邦法院对人力公司Four Seasons Workforce及其唯一董事皮克·约克·蔡合计处以7.56万美元罚款。法院认定，该公司未遵守澳大利亚公平工作监察专员发出的两项指令，未向两名被派往科夫斯港地区农场采摘蓝莓的移民工人支付应得款项，ABC News Australia报道。

Four Seasons Workforce被罚6.3万美元，皮克·约克·蔡被罚1.26万美元。法官罗伯特·卡梅伦指出，这些工人处于弱势地位，因为他们按计件制领取报酬、持有临时签证且英语能力有限。

工人投诉

监察专员在收到两名背包客的投诉后得知存在少付工资的情况，这两人分别是中国和日本公民。他们在2023年和2024年的不同时间段为该公司工作。他们按所采摘蓝莓的总重量以计件制获得报酬。

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监察专员媒体主管马修·雷加特表示，雇主必须保证工人获得相关园艺行业协议规定的、至少适用于水果采摘工的最低时薪。在法院程序开始前，已发出支付应付款项的指令，以便雇主能够纠正违规行为。

进一步检查

监管机构正在继续调查科夫斯海岸和南巴卡谷的园艺行业。2026年7月，监察专员还对科夫斯港地区的另一名人士提起诉讼。

在该案中，位于科夫斯港以北哈夫韦溪的一家农场的两名日本水果采摘工，据称在七周工作期间被少付约7000美元。该案仍在由法院审理。

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