澳大利亚面向投资者的新住房贷款数量在6月至9月期间创纪录下降31%，而面向购买自住房者的贷款下降5%。同期新贷款总数下降15%，贷款总额下降16%，澳大利亚广播公司新闻报道，援引澳大利亚统计局的数据。

贷款发放创纪录下降

该局金融统计主管米什·谭表示，抑制投资者的因素不仅包括高利率，还包括税收变化以及对房价进一步下跌的预期。根据官方数据，贷款总数和投资者贷款数量的下降均创下纪录。

根据Cotality公司的数据，自3月高点以来，全国房价已下跌6.7%，这是过去40年来最快的跌幅。拍卖成交率也有所下降。

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税收变化引发争议

经济学家尤其将贷款下滑与今年五次加息联系起来，加息后利率达到自2008年以来的最高水平。澳大利亚储备银行行长米歇尔·布洛克指出，投资者需求的下降幅度远大于此前加息周期，并表示税收变化发挥了作用。

反对党和行业代表将这些数据与5月预算中公布的限制投资者税收优惠计划联系起来，其中包括有关负扣税（negative gearing）和资本利得税的变化。住房部长克莱尔·奥尼尔则表示，统计数据表明，市场正从投资者转向购买自住房的人群。

与此同时，首次购房者的贷款数量下降8%，其他购房者的贷款数量下降3.5%。澳大利亚建筑商协会Master Builders Australia首席执行官德尼塔·沃恩表示，住房投资的下降可能会加剧。

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