澳大利亚服务机构Services Australia通知堪培拉居民克洛伊，自本月初起，她必须向前夫支付子女抚养费。这名女子表示，她为逃离家庭和家族暴力而结束婚姻，而她的前夫拖欠她逾1.5万澳元的子女抚养费。克洛伊还称，两个孩子目前都与她同住，ABC News Australia报道。

克洛伊全职工作，她表示自己年收入约为8万澳元。根据子女监护安排，一名孩子应永久与她同住，另一名孩子则有一半时间与她同住。这名女子称，她超过一半的收入用于支付房租和账单，剩余资金不足以为孩子购买食物。

对前夫收入的评估

克洛伊此前曾对孩子父亲的应税收入数据提出质疑。她表示，大约七个月后，Services Australia的专家将其年度应税收入评估为超过30万澳元。在最新的申报中，他将自己的应税收入估为不足2万澳元，因此Services Australia要求这名女子向他支付子女抚养费。

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克洛伊不信任对前夫收入的新评估。她称，在婚姻期间她曾帮助经营他的生意，并知晓资金入账情况，但在离婚期间，其申报收入大幅下降。该女子表示，评估员还告诉她，这笔债务可能从她的工资中扣缴，或抵扣她前夫欠她的款项。

子女抚养费制度改革

一名联邦政府发言人未就Services Australia在克洛伊案件中的处理方式置评，但提到了5月预算中宣布的改革。这些改革 предусматривают改善Services Australia与澳大利亚税务局之间的数据共享，以核查父母申报的收入，并更快发现错误评估。

麦考瑞大学法学院高级讲师阿米拉·阿夫塔布表示，子女抚养费制度建立在分居父母能够和平合作的假设之上，未能充分考虑家庭暴力情形。Care Financial and Consumer Law Centre执行主任艾米·基尔帕特里克呼吁切断暴力受害者与施暴者之间的经济联系：她认为，应由国家保障应付的款项，付款人随后再向该制度偿还资金。

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