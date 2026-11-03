在澳大利亚，法院认定独立议员马克·莱瑟姆的前伴侣娜塔莉·马修斯未经同意记录私密影像罪名成立。她拍摄了存储在这名政治人物电脑中的另一名女性的裸体自拍照。

来自议员电脑的照片

据ABC News Australia报道，该事件发生在2024年10月，当时马修斯和莱瑟姆共同生活。案件各方一致认为，马修斯使用莱瑟姆的密码登录其电脑，并在其中发现另一名女性发送给他的裸体和半裸体照片。

随后，她用手机拍摄了这些影像，并在信息中将这些照片发送给莱瑟姆，指控他不忠。莱瑟姆在法庭上表示，他向伴侣提供密码是为了打印文件，并不知道在其手机上收到的照片已与电脑同步。

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关于数据访问的裁决

马修斯还被判在另一项未经授权访问受保护数据的指控中无罪。法官玛格丽特·瓦萨尔指出，莱瑟姆自愿将密码交给她，并未限制她可以查看哪些数据。

辩方称，没有证据证明这些影像具有私密性质，因为案件中以化名A.A.指代的女性没有出庭作证。法官驳回了这一论点，强调该女性的隐私受到了侵犯，马修斯本可以在不拍摄这些照片的情况下与莱瑟姆讨论他的不忠行为。案件现将进入量刑阶段。

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