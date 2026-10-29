梅宁迪湖水位下降，澳大利亚限制用水——《卫报》

澳大利亚新南威尔士州在墨累—达令盆地北部部分地区实施了临时用水限制，此前梅宁迪湖的蓄水量降至五年来最低水平。月初，该湖泊系统的总蓄水量降至480吉升以下——这是自2021年以来首次，《卫报》报道。

为节约用水实施限制

上梅宁迪湖的蓄水量不足250吉升。这一水平触发了墨累—达令盆地北部部分地区的临时限制措施。这些措施限制部分灌溉农场获取水资源，旨在为居民和环境的关键需求保留水储备。

过去12个月中，该集水区记录到降雨偏少。专家警告说，若流入湖泊的达令—巴卡河来水没有改善，夏季大规模鱼类死亡的风险将上升。2018年、2019年和2023年，梅宁迪已发生过此类事件，当时在达令—巴卡河部分河段沿线发现了数百万条死鱼。

夏季鱼类面临风险

澳大利亚国立大学教授、Wentworth Group of Concerned Scientists成员杰米·皮特托克表示，官员预测，若没有更多水流入巴卡—达令河，梅宁迪今年夏天将发生鱼类死亡。他认为，需要大量降雨，州政府还必须防止灌溉者在降雨后的首波水流中取水。

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梅宁迪居民格雷厄姆·麦克拉布将当前的水量称为“应对干旱的储备”。他说，来自昆士兰州的小规模来水带来了一些希望，但要降低风险仍需要额外的水。他表示，如果没有来水，1月或2月发生大规模鱼类死亡的危险将非常高。

新南威尔士州水资源部长罗斯·杰克逊表示，政府没有低估今年夏天梅宁迪局势的复杂性。长期预测显示，可能出现炎热季节。除对部分用水者实施限制外，当局还设置了一条临时通道，以改善当地鱼类物种的迁移，并成立了水质工作组。

在北部盆地连通性计划框架下成立的专家组此前建议，在干旱时期限制上游过度取水。该小组的最终报告于两年前提交，但州政府尚未落实这些建议。

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