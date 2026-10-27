澳大利亚被控深度伪造色情内容的男子免于入狱——ABC新闻

在澳大利亚，20岁的威廉·哈米什·耶茨是首位根据新的联邦反深度伪造色情内容法律被起诉的人，他避免了实际入狱。法院判处他两年零三个月监禁，但在三年良好行为保证的条件下将其释放。

据ABC新闻报道，耶茨承认在2024年至2025年间制作一名少女的性化人工智能图像，并在Ero Me和X平台上传播这些图像。他还承认两项利用通信服务进行威胁、骚扰或冒犯他人的罪名，以及传播个人信息的罪名。

法院认定

地区法院法官安妮·巴尼特表示，耶茨的行为与侵入性想法有关，而非出于敌意、怨恨或报复欲望。法院还考虑到，他在实施违法行为时18岁，且心理学家诊断其患有自闭症谱系障碍和强迫性性行为障碍。

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与此同时，法官强调，这些情况并不能为其行为开脱，也不会减轻对受害者造成的伤害。她表示，耶茨未经受害者同意制作并传播性化人工智能内容，并利用网络平台羞辱、贬低和骚扰她。

对受害者的影响

这名19岁的受害者此前告诉法院，这些图像是伪造的，但它们对她造成的影响“痛苦地真实”。她说，自己第一次看到毕业舞会照片出现在色情网站上。

巴尼特表示，尽管这些材料是借助人工智能制作的，但仍对这名女孩造成了伤害。法官还考虑到，这类违法行为不成比例地针对女性和女孩，并可能导致长期羞辱、痛苦和心理伤害。

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