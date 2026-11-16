澳大利亚发布青春期阻滞剂临时建议——《卫报》

澳大利亚国家卫生与医学研究委员会发布了临时临床建议，涉及在为18岁以下跨性别者和性别多元者提供性别肯定医疗服务时，有条件地使用青春期阻滞剂。该文件是在对国际证据进行为期一年的审查后制定的，《卫报》报道。

个体化方法

指南规定可在特定情况下使用这些药物。文件指出，是否需要引入多学科团队，应在每个个案中单独确定。

建议医生首先考虑年轻人的最大利益和福祉，并在尊重其自主权的前提下提供照护。同时，指南并不要求一个人在开始治疗前因性别不一致而感到痛苦。

文件将性别不一致定义为个人的性别与出生时记录的性别之间的差异。委员会强调，这并非精神障碍，尽管一些年轻人可能会经历被称为性别焦虑的严重痛苦。

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替代方法与咨询

委员会否决了性别肯定医疗反对者提出的“等待观察”方法。委员会认为，这等同于不提供照护，可能影响年轻人的身心健康、福祉和生活能力。

青春期阻滞剂是抑制人体产生雌激素和睾酮的药物。自20世纪70年代起，这些药物已被用于治疗包括性早熟在内的多种状况；自20世纪90年代起，它们也被用于性别肯定医疗。

在昆士兰州和北领地的公立医院禁止开具青春期阻滞剂处方后，澳大利亚联邦政府委托制定这些建议。有关临时文件的公众咨询将持续至1月18日，而预计于2028年发布的完整国家建议还将涵盖性别肯定激素。

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