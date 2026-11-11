在澳大利亚，天主教修会“圣心传教士会”（MSC）未向法院披露有关其关键证人的一项性虐待投诉信息。该证人涉及该修会学校一名前学生的案件。澳大利亚广播公司新闻报道称，这是基于其自身调查得出的消息。

与此同时，MSC的前女员工称，她们遭到该修会省会长斯蒂芬·哈克特神父的霸凌和恐吓。梅塔·杰克曼、安妮-玛丽·斯内林和克莱尔·希尔曼称，在他领导该修会后，工作氛围变得难以忍受。杰克曼和斯内林已向联邦法院提起与工作相关伤害的诉讼。

前学生案件中的证人

在维多利亚州最高法院，MSC就一名前Monivae学院学生的案件进行抗辩，该学生被赋予“克利福德先生”的化名。他称自己在童年时期遭受性虐待。该修会的重要证人是该学院前校长马尔科姆·法伊夫神父，一审法院认为他的证词令人信服且可信。

在听证会开始之前，另一名前学生就法伊夫的行为向MSC投诉。一名外部调查员审查了其申诉，认定申诉成立，修会向申诉人道歉。斯内林称，她曾告知MSC的律师，法伊夫正因这类指控受到调查，但他仍被作为证人聘用。

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这些信息曝光后，维多利亚州上诉法院推翻了该案初审的结果。法院指出，有关法伊夫的文件可能影响对其证词可信度和可靠性的评估。MSC随后与克利福德先生达成庭外财务和解，并须支付额外的诉讼费用。

女员工的诉讼与MSC的立场

上诉后，MSC指控杰克曼泄露机密信息，并不当占有她为居家办公而带回家的文件。该案由维多利亚州最高法院审理，但该修会最终撤回了诉求，杰克曼同意归还文件。据澳大利亚广播公司报道，她仍需承担金额为50万美元的个人法律费用。

哈克特拒绝接受采访，并否认霸凌指控。MSC表示，其严肃对待此类投诉，并致力于确保安全且受尊重的工作环境。该修会还表示，由MSC委托开展的调查未能证实这些女性的说法。联邦法院对杰克曼和斯内林诉讼的审理仍在进行中。

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