在澳大利亚，外交部长黄英贤谴责One Nation党制作的动画视频，其中她被描绘为暴力受害者。该党领袖保琳·汉森表示，这些视频不会被删除。据《卫报》报道。

视频中的暴力场景

在2022年发布的Please Explain系列其中一集中，黄英贤被描绘成遭总理安东尼·阿尔巴尼斯杀害：她脸朝下趴在桌上，背上插着一把刀。在2月发布的动画片Super Progressive Movie中，阿尔巴尼斯用斧头砍下黄英贤的头，误以为自己攻击的是汉森。

黄英贤表示，One Nation仍愿意描绘此类暴力，这充分说明了该党的情况。她说，澳大利亚人应当拥有致力于改善他们生活的民选代表，而不是推动分裂、暴力和人身攻击的人。

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One Nation的立场

在上周发生针对代表印迪选区的议员海伦·海恩斯的疑似袭击后，围绕政治人物安全问题的讨论使这些动画片受到更多关注。周日，澳大利亚联邦警察专员克里西·巴雷特呼吁政治人物使用谨慎且尊重他人的言辞。她将激烈的政治言论，包括汉森的动画片，与针对政治人物的暴力威胁增加联系起来。

汉森表示，Please Explain动画片与针对海恩斯的袭击无关，也不会消失。她还声称，工党和自由党的政治人物试图审查这些视频，因为他们不喜欢针对他们的批评性关注。

One Nation在维多利亚州的领袖沃伦·皮克林承认，这些动画片未必总是合适或能够得到辩护，但称其为言论自由的体现。他驳斥了这些视频导致政治氛围恶化的说法，并将其比作动画系列Looney Tunes中的角色。

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