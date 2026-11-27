Cricket Australia将就Sandpapergate丑闻举行独立论坛，涵盖整个2017—2018赛季的球处理做法，包括国家队赴南非巡回赛前的Ashes系列赛。有关论坛已公布的工作条款，Cyprus Mail报道。

论坛将持续六周，并由澳大利亚律师菲奥娜·麦克劳德监督。论坛将审查澳大利亚队2018年在南非进行的全部四场测试赛，以及该次巡回赛前整个赛季的球处理做法。

Ashes系列赛也在审查范围内

2017—2018赛季包括由五场测试赛组成的Ashes系列赛，澳大利亚以4:0获胜。报道指出，在该系列赛期间，没有关于澳大利亚人非法篡改球状态的报道。

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论坛还将审查Cricket Australia诚信部门2018年调查的实施方式和范围。当时，三名球员被认定负有责任：前队长史蒂夫·史密斯，以及开局击球手大卫·华纳和卡梅伦·班克罗夫特。史密斯和华纳被禁赛12个月，班克罗夫特被禁赛9个月。

参与将是自愿的

在前澳大利亚击球手乌斯曼·哈瓦贾发表声明后，该丑闻再次受到关注。他声称，南非发生的违规行为为全队所知，而不只是三名受罚球员知情。华纳、班克罗夫特和查德·塞耶斯支持了他的说法，而队长帕特·康明斯以及投球手米切尔·斯塔克和乔什·黑兹尔伍德否认事先知情。

参与论坛将是自愿的。论坛不会确定个人责任，也不会对参与者作出不利结论。麦克劳德将向Cricket Australia董事会提交一份载有调查结果的报告，但不会披露参与者提供的证词；该报告将予以公布。澳大利亚板球运动员工会表示，在论坛工作条款的准备过程中未曾被征询意见，目前仍在研究该文件。

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