西澳大利亚州珀斯地区法院以持有和传播儿童性剥削材料罪判处澳大利亚作家克雷格·西尔维监禁七个月。这名44岁的作家此前已承认相关指控，澳大利亚广播公司新闻报道。

案件情况

法院首次听取了相关违法行为的细节。据检察官丹尼尔·加罗普称，今年1月，西尔维在一个成人网站上认识了另一名用户，随后在另一个可交换视频和图像的平台上与其通信。

警方搜查这名作家位于弗里曼特尔的住所时，检查了他的手机和笔记本电脑。笔记本电脑中发现了五段视频和两张图像，手机中则发现五张含有儿童性剥削材料的图像。法官海莉·科尔曼表示，西尔维持有的材料及其通信内容具有令人厌恶和侮辱性的性质。

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法官还表示，与这名作家通信的用户是虚构的。她考虑到西尔维对自己的行为感到震惊，在首次有机会时便认罪，且再次犯罪风险较低。法庭还获悉，近年来，这名作者在与兄弟关系破裂并失去积蓄后遭遇了经济困难。

双方立场及后果

律师埃洛伊丝·巴克表示，西尔维自1月底以来每周接受心理咨询，并向法院写信表达了真诚悔意。她称其当事人对儿童没有性兴趣。检察官丹尼尔·加罗普反驳了这一立场，并强调传播此类材料会延续暴力循环。

克雷格·西尔维曾是澳大利亚商业上成功且备受认可的作家之一。他的小说《Jasper Jones》于2009年出版，在全球销量超过60万册，并被改编为电影。在被提出指控后，这名作家的书籍被从商店货架上撤下，其作品也被禁止作为西澳大利亚州公立学校的教学文本使用。

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