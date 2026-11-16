澳大利亚调查四名婴儿在分娩后死亡事件——《卫报》

澳大利亚新南威尔士州已就2022年至2024年间在北部河流地区自由分娩或家庭分娩时出生的四名婴儿死亡事件启动验尸官调查。据《卫报》报道，听证会已在利斯莫尔市的地方法院开始。

紧急检查后的建议

法院听取了被标记为Baby R的婴儿死亡情况。在怀孕第43周时，超声检查显示该婴儿状况极其严重。该女子被紧急建议前往急诊科，并被强烈建议不要在家分娩。

此后，该女子致电了Siti Tara Kali，后者参与照护了四名婴儿中的两名。Kali在向警方作出的陈述中表示，她建议该女子回家、休息、冷静下来并考虑下一步行动。

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婴儿死亡的情况

婴儿于9时51分在户外出生在父亲手中。分娩时有两名导乐在场，但两人均未接受医学培训。婴儿没有开始吸吮母乳。约14小时后，有人呼叫了救护车；脐带和胎盘仍然相连。婴儿在前往直升机的途中于00时22分死亡。

官方尚未确定死因。同时，一名新生儿科医生认为，死亡可能与因孕期严重过期导致的缺氧缺血性脑病有关。

法院必须评估在这些情况下提供的照护是否合理且适当，包括一名未注册人员在分娩前、分娩期间和分娩后提供的照护。协助法院的Raghni Mathur表示，女性选择不受监管的自由分娩，是因为她们在医疗机构中有创伤性或强制性经历、照护支离破碎、不信任医务人员，以及新南威尔士州地区性区域缺乏专业人员和服务。

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