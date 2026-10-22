澳大利亚联邦法院已受理针对Meta Platforms的集体诉讼，该公司拥有Facebook和Instagram。八名原告称，他们在未满18岁时因这些平台受到伤害，并要求赔偿，Channel NewsAsia报道。

原告的指控

该诉讼由MinterEllison律师事务所于本月提起。原告称，Facebook和Instagram向儿童展示有害内容，并通过算法维持对社交媒体的成瘾。

据该媒体报道，此案可能成为澳大利亚首宗试图让社交平台为对用户、尤其是儿童和青少年造成的伤害承担责任的诉讼。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

信息披露限制

周一，法院发布保密令，禁止公布任何可能揭示申请人身份的信息，以及诉讼请求的内容。Meta没有立即就该诉讼发表评论。

该诉讼是在澳大利亚与大型科技公司之间的争端加剧之际提起的。该国已禁止16岁以下儿童使用社交媒体，还提出了可能允许用户关闭其信息流中由算法生成内容的规则。

今年8月，Meta同意支付180亿美元，以解决美国几乎所有州就该公司被指将社交网络设计成使儿童上瘾而提出的索赔。

关注我们在