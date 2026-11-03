澳大利亚自然保护组织向独立的受威胁物种科学委员会提交了一项建议，要求考虑将Wilkerr澳洲野犬亚种群认定为极度濒危。若联邦政府给予其保护地位，南澳大利亚州土地所有者为保护牲畜而射杀、捕捉或毒杀这些动物的能力可能受到限制，ABC News Australia报道称。

农民的担忧

在南澳大利亚州平纳鲁附近经营农场的农民托尼·托马斯担心野狗袭击羔羊。他表示，这些动物正越来越多地从维多利亚州越过边界迁徙而来。他已将羊群从1214公顷牧场转移，以避免袭击并增加牲畜可获得的饲料量。

经历数年干旱后，更好的降雨增加了他农场中羔羊的数量。托马斯指出，农民每天都会检查他们的动物是否遭到袭击。

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Wilkerr种群的状况

Wilkerr是沃乔巴卢克人的图腾物种。这个澳洲野犬亚种群栖息在维多利亚州东北部的三个国家公园以及南澳大利亚州的恩加尔卡特自然保护公园。它被称为澳大利亚八个遗传上不同的澳洲野犬亚种群之一。

研究过这些动物的迪肯大学野生动物生态学家尤恩·里奇教授表示，为农业而进行的大规模土地清理使该种群隔离，并导致近亲繁殖。他估计，其中可能约有100只或更少的成年个体。他还称投毒是种群减少的一个因素，并建议农民采用非致命方式保护牲畜，包括围栏、马雷马牧羊犬和驴。

2024年，维多利亚州政府将该州东北部的澳洲野犬认定为受威胁物种。此后，农民在私人土地上射杀、捕捉或毒杀这些动物需要获得许可。南澳大利亚州初级产业部代表布拉德·佩奇表示，联邦层面对Wilkerr的保护可能危及该州价值17亿澳元的养羊业。联邦环境部门表示，将举行广泛的后续磋商，包括至少30个工作日的公开讨论。

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