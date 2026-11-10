澳大利亚54岁矿工托德·拉塞尔去世——ABC News Australia

澳大利亚矿工托德·拉塞尔去世，终年54岁。他曾于2006年与同事布兰特·韦布一起在塔斯马尼亚州比肯斯菲尔德金矿坍塌事故中幸存。ABC News Australia报道。死因尚未公开。

拉塞尔在医院住了八个半月后回家数天后去世。上周，他在社交媒体上写道，他将回到家人身边，与他们共度生命最后的日子。

地下14夜

比肯斯菲尔德金矿的坍塌发生在2006年澳新军团日。拉塞尔和韦布当时一起工作，被困在地表以下约900米处。他们在受困14夜后获救。他们的同事拉里·奈特在坍塌中遇难。

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韦布表示，这场悲剧让他与拉塞尔永远联系在一起。据他说，即使20年后，他们仍常常在镇上偶然相遇，不过由于拉塞尔住院，过去八个月里他们几乎没有见面。

服务比肯斯菲尔德社区

拉塞尔是三个孩子的父亲，踢足球，并于今年卸任比肯斯菲尔德消防队队长一职。消防队表示，他为服务和社区奉献了大量时间，为与他并肩工作的人留下了遗产。

塔斯马尼亚州州长杰里米·罗克利夫表示，拉塞尔没有让所经历的考验定义他的整个人生：他一直在消防队服役至今年2月，讲述自己的故事，并持续关注心理健康问题。前西塔马尔市长巴里·伊斯特称，拉塞尔的去世对其家人、朋友和比肯斯菲尔德社区而言是重大损失。

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