澳大利亚科夫斯港一名36岁的加油站员工在医院死亡。上周，他被一辆皮卡车撞倒并拖在车底。该男子因挤压伤伤势危急。据ABC News Australia报道。

救援行动持续了半小时

上周二晚上约7时，紧急服务部门接到一名男子被困在车辆下方的报告后，赶到Harbour Drive的一座加油站。新南威尔士州警方表示，该员工当时蹲下检查地下储罐的燃油量，随后被皮卡车撞倒。

目击者向伤者提供了急救。消防和救援人员用了约半小时将他从车底救出。该男子最初被送往科夫斯港基地医院，随后情况危急，被直升机送往纽卡斯尔的约翰·亨特医院。

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一名女子被起诉

警方确认该男子在医院死亡。将为验尸官准备一份报告。据调查人员称，驾驶这辆皮卡车的女子杰西卡·梅·布林被控疏忽驾驶车辆致他人重伤，以及违反与其他罪行有关的保释条件。

44岁的布林获准保释，她将于周三再次在科夫斯港地方法院出庭。目前尚未提出额外指控。根据警方初步结论，这起事件并非蓄意：该女子与受害者互不相识，此前也没有接触。事故调查部门和SafeWork正在调查事件的具体情况。

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