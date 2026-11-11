11月11日，澳大利亚举行了阵亡将士纪念日仪式，悼念在冲突和维和行动中服役时遇难的人士。逾千人参加了在堪培拉澳大利亚战争纪念馆举行的全国仪式，澳大利亚广播公司新闻报道。

11时默哀一分钟

全国各地仪式的参与者在11时默哀一分钟，悼念遇难者。这一时刻象征着1918年11月11日11时，当时西线战斗在签署结束第一次世界大战的停战协定后停止。

今年是停战协定签署108周年。第一次世界大战中有6万名澳大利亚人丧生。

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堪培拉仪式

出席堪培拉活动的有总督萨姆·莫斯廷、代理总理理查德·马尔斯、代表反对党领袖的联邦议员迈克尔·麦考马克，以及国防军司令马克·哈蒙德海军上将。

萨姆·莫斯廷敬献了一个有92年历史的红罂粟花花圈。该花圈专门从纪念馆的馆藏中取出用于仪式。澳大利亚陆军随军牧师凯莉·霍恩在讲话中表示，澳大利亚战争纪念馆的荣誉名册上有103,140名在冲突中遇难的澳大利亚人的名字。

正在新加坡、赴土耳其参加COP31途中的总理安东尼·阿尔巴尼斯，也敬献了花圈并悼念澳大利亚军人。

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