澳大利亚电气行业协会和工会警告称，由于安全监管不足，接入普通插座的太阳能板和电池可能引发火灾。据澳大利亚广播公司新闻报道，该技术的支持者正推动在2027年年中前将其合法化，以便租户、公寓居民和低收入家庭能够降低电费支出。

电工的警告

Master Electricians Australia、National Electrical and Communications Association和Electrical Trades Union表示，仓促推广此类设备可能带来危险后果。Master Electricians Australia首席执行官凯特·雷蒙德表示，拟议的安全措施，包括西澳大利亚州的标准草案，可能导致火灾、电池释放有毒气体以及其他危险情况。

行业代表表示，接入插座的面板或电池所产生的电力可能绕过自动断路器进入电路，而自动断路器可防止墙内电线和配电箱过热。连接多台设备可能使电路过载，尤其是在布线故障的房屋中。与面板不同，电池能够更长时间地供电，这也会增加风险。

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标准与合法化

西澳大利亚州已公布一份技术标准草案，规定每个家庭可使用一台此类设备。该文件要求家庭遵守有关面板倾斜度和通风、电池放置以及配电箱标识的规定。然而，目前没有检查这些要求是否得到遵守的机制。

Master Electricians Australia和National Electrical and Communications Association建议，仅允许接入配有专用插头的独立电路，该插头与普通插座不兼容。这种做法将需要聘请电工并增加额外开支。

联邦政府正与各州和领地共同制定全国性安全体系。气候变化与能源部长克里斯·鲍恩表示，这项技术将被合法化，但不能以牺牲安全为代价加快这一进程。Master Electricians Australia代表马修·邓肯估计，要在全国范围内实现合法化，需要对Standards Australia的六项标准作出修改。

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