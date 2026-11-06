在澳大利亚维多利亚州，科学家将11只在1月丛林火灾后获救的濒危高山刺螯虾放归卢西维尔附近的一处水道。火灾过后，溪流中的碎屑和沉积物会恶化水质，这些螯虾可能因此窒息，ABC News Australia报道。

该物种的分布范围有限：这些螯虾生活在小型、孤立的种群中，因此很难被发现和救援，尤其是在火灾后水体状况恶化时。

在孵化场饲养

这些螯虾被送往伊尔登附近的Snobs Creek保护孵化场，该孵化场由维多利亚州渔业管理局运营。它们被留在那里，直到自然栖息地的水质得到改善。

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这是首次在圈养条件下饲养高山刺螯虾。由于这些动物具有攻击性、可能互相攻击，孵化场工作人员将它们分开安置。

环境监测

科学家继续监测Walwa-River Road火灾后螯虾的栖息地。这场火灾波及约12.1万公顷。自然保护人士还希望未来将该物种纳入Snobs Creek的圈养繁殖计划，以支持种群数量及其地理多样性。

Snobs Creek孵化场还照料其他在自然灾害后获救的脆弱淡水物种。特别是，在Longwood火灾后，来自Seven Creek的100多条麦夸里鲈和鳕鱼类已被放归自然。

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