澳大利亚研究人员发现，甲羟戊酸激酶缺乏症中的危险炎症发作可能与免疫系统自然杀伤细胞（NK细胞）功能受损有关。ScienceDaily报道称，发表在《Immunity》期刊上的研究结果对将巨噬细胞视为该疾病发展主要因素的观点提出了质疑。

甲羟戊酸激酶缺乏症是一种终身性遗传疾病，可导致反复出现高热、皮疹、关节疼痛和腹腔炎症。最严重的发作可能导致危及生命的并发症。现有疗法旨在阻断由巨噬细胞产生的炎症信号，但约半数患者对这种治疗的反应不足。

NK细胞功能受损

加文医学研究所的科学家研究了患有这一诊断者的血液样本和该疾病的临床前模型。他们发现，甲羟戊酸激酶缺乏症患者的NK细胞无法正常成熟，也不能有效清除受感染的细胞。

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当这类细胞未能清除其靶标时，会释放大量干扰素γ——一种强效炎症信号。这会激活免疫系统的其他组成部分，并可能引发广泛炎症。实验室负责人迈克·罗杰斯表示，NK细胞用于消灭受感染细胞的有毒颗粒在这种疾病中滞留在细胞自身内部。

测试现有药物

研究人员与墨尔本皇家儿童医院的医生合作，在一名病情严重的婴儿病例中测试了一种实验性方法。在现有治疗方案中加入了巴瑞替尼，这是一种JAK抑制剂类药物，可影响免疫系统的信号通路，包括与干扰素γ相关的通路。

此后，医生观察到炎症复发频率降低，严重胃肠道炎症得到愈合。同时，作者强调，单个患者的结果无法确定该治疗对更广泛人群的有效性。他们认为，所得数据为开展JAK抑制剂及其他能够中和干扰素γ活性的药物的临床研究提供了依据。

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