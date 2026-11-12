在澳大利亚，多家长期为残障人士维权的组织未能获得新政府项目的资金支持。据澳大利亚广播公司新闻报道，支持此类组织的长期项目将在本月底被一项新项目取代。卫生部已通知多个州的若干机构，它们将不会被纳入新项目。

对Villamanta的影响

来自维多利亚州、为残障人士权益提供法律服务的Villamanta表示，其总资金将减少30%。该组织认为，这将导致裁减岗位，并大幅减少残障人士可获得的帮助。

Villamanta执行主任安妮·纳什表示，尽管对支持的需求前所未有，该服务机构将无法再接收新客户。她说，这一决定可能会让不诚信的服务提供商、滥用监护权或财产管理权的人，以及曾对NDIS参与者造成损害或向他们追讨非法债务的服务机构得利。

纳什还指出，卫生部3月进行的审查认定Villamanta是该领域的领导者，并称其工作是一项“无价的服务”。

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转向新模式

Disability Advocacy Network Australia代理执行主任切里·拜洛西斯称，这些变化不符合残障人士当前的需求。她强调，维权组织在人们住院、寻找紧急住所，以及与NDIS、医疗系统、监护机构和住房服务机构打交道时提供帮助。

卫生部表示，新的资金模式是对残障问题皇家委员会建议的回应。该项目在2026—27财年至2031—32财年的六个财年内，最多可获得1.84亿美元资金，不含GST。同时，按照现行模式获得资金的组织将继续获得资助至2027年2月，以过渡到新项目。

这些变化正值国家残障保险计划（NDIS）改革之际，该计划覆盖超过78.2万名参与者。安东尼·阿尔巴尼斯政府预计，未来四年将有24万名参与者退出该计划，节省的资金将超过380亿美元。

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