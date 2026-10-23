澳大利亚本周末预计将出现暴雨、雷暴和突发洪水风险，届时两套独立天气系统将在该国东部相遇。据ABC News Australia报道，降雨和雷暴将覆盖超过半个大陆，多个州可能出现危险天气现象。

东部和南部的恶劣天气

昆士兰州中部和东南部预计将出现暴雨和潜在强雷暴。当地主要威胁被认为是强降雨和突发洪水，而非冰雹或破坏性大风。新南威尔士州东北部也预计有降雨和雷暴，局部恶劣天气单体可能沿海岸和山区延伸。

与此同时，从西澳大利亚州逼近的一股强冷锋将与热带水汽气流汇合。这预计将在南澳大利亚州、维多利亚州至塔斯马尼亚州形成一条降雨带。其前沿可能出现伴有强降雨、阵风以及局地冰雹的雷暴。

飑线和超级单体风暴风险

周日，冷锋将与东海岸附近非常温暖潮湿的空气相遇。维多利亚州中部和东部以及新南威尔士州大部分地区可能出现强雷暴，可能引发突发洪水、破坏性大风和大冰雹。

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高空强风的存在增加了形成有组织多单体雷暴的可能性，这些雷暴可能合并成飑线。也可能出现孤立的超级单体风暴——具有旋转上升气流的雷暴，能够带来强风、大冰雹和暴雨。它们最有可能在新南威尔士州中部或南部内陆地区以及维多利亚州东北部形成。

10月降雨纪录

昆士兰州的降雨已连续第十天持续，多个气象站记录了有观测记录以来最湿润的10月。截至周五上午，南伯降雨量达到401毫米，创下自1896年开始测量以来的纪录。比尔伯勒姆记录到354毫米，创下自1958年以来的纪录。新南威尔士州科夫斯港截至周五中午降雨量为339毫米，为16年来10月最高值。

下周初，南澳大利亚州、维多利亚州和塔斯马尼亚州的天气预计将趋于稳定，但新南威尔士州和昆士兰州仍将持续出现雷暴。本周东海岸预计至少有25毫米降雨，昆士兰州东南部和新南威尔士州东北部预计还将有超过50毫米降雨。

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