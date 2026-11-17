澳大利亚新南威尔士州议会将于本周审议一项法案，该法案将允许MACH Energy公司把位于马斯韦尔布鲁克的Mount Pleasant煤矿煤炭产量提高32%，至每年1650万吨。据《卫报》报道。

在高等法院裁决之后

在澳大利亚高等法院裁定此前对该煤矿扩建的批准无效后，新南威尔士州政府于上个月宣布了这项法案。政府表示，需要该文件以避免该企业在圣诞节前失去400个工作岗位。

该法案包含所谓的“亨利八世条款”，该条款将允许资源部长制定法规，改变州法律对Mount Pleasant项目的适用方式。这类规定以英格兰国王亨利八世及其通过法令进行统治的做法命名。

对部长权限的担忧

律师兼反腐败活动人士杰弗里·沃森曾任新南威尔士州独立反腐败委员会顾问。他表示，将此类权力集中于一名部长手中会造成严重的腐败风险。他认为，该法案是为一家私营公司起草的这一事实加剧了风险。

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Johnson Legal主任伊莱恩·约翰逊也对法案第17条表示担忧。她认为，该条款赋予部长广泛权力，可改变任何州法律对该煤矿的适用方式，可能涉及噪音、粉尘和工人安全方面的规定。

资源部长考特尼·胡索斯的一名发言人表示，该文件旨在保护Mount Pleasant的员工，政府准备讨论独立议员提出的建议。将向下议院提交该法案的警察部长兼议员亚斯明·凯特利表示，政府已就这一条款获得法律意见，并认为其合理。

反对党联盟表示，不会阻挠该法案获得通过。绿党打算寻求废除或限制这一争议条款的效力。计划整体投票反对该文件的独立议员亚历克斯·格林威治称，该规定的范围危险地过于宽泛，并指出议会将在六个月内不举行会议，因此在此期间这些法规无法被议会废除。

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