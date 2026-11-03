在澳大利亚南澳大利亚州，Torrens to Darlington Alliance财团终止了与人力服务公司Career Boss Australia的合同，该公司原计划为价值154亿美元的South Road道路项目提供工人。据澳大利亚广播公司新闻报道，消息援引州政府称。

合同此前已被暂停

上个月，在最高法院的一起民事纠纷曝光后，与Career Boss的协议被暂停。该诉讼由商人罗伯特·卡马拉诺提起。

诉状称，文件中被称为摩托车团伙成员的杰米·布朗，据称曾以威胁人身伤害的方式，试图在未经卡马拉诺允许的情况下强迫转让公司股份。这些指控是该民事案件的审理对象。

南澳大利亚州政府发言人表示，10月18日，该联盟通知Career Boss，无限期暂停人员供应协议。在获得法律意见后，该财团终止了合同。

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终止原因与审查

南澳大利亚州州长彼得·马利瑙斯卡斯表示，终止协议的原因是Career Boss未披露其参与该民事诉讼。按照他的说法，这起民事纠纷已足以构成终止合同的理由。

州财政部长汤姆·考赞托尼斯表示，如果其他承包商未申报管理层或股东构成的变化，与其签订的合同也可能被终止。基础设施和交通部将对合同进行诚信审查。

州议会预算和财政委员会要求由建筑公司John Holland领导的Torrens to Darlington Alliance于11月16日出席会议，并回答有关承包商审查程序的问题。同一天，卡马拉诺的民事案件将在法院再次审理。

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