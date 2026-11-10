在澳大利亚，针对运动神经元病患者的潜在疗法NUN-004，也就是用于治疗肌萎缩侧索硬化症的疗法，正进入全国性二期临床试验。该研究计划招募75名参与者，News-Medical报道。

该试验将在一项早期研究取得令人鼓舞的结果后开展。这种疗法由生物技术公司NuNerve开发，该公司成立的目的是推进昆士兰大学昆士兰脑研究所的研究。

在六个中心开展研究

参与者将在阳光海岸以及悉尼、纽卡斯尔、布里斯班和珀斯的六个澳大利亚临床中心招募。研究人员将评估功能状态变化、疗法的安全性和耐受性，以及呼吸和神经生理指标、生活质量和生物标志物。

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NuNerve临床负责人、副教授安东尼·温克尔表示，这种综合评估应有助于确定早期治疗效果信号是否真实。该研究还将确定该疗法是否能够显著影响运动神经元病的病程。

疗法靶点

NUN-004是一种旨在抑制EphA4受体的蛋白质疗法。根据开发者的信息，该受体的过度活性与运动神经元退化和神经连接修复受损有关。该疗法的开发旨在保护运动神经元，并创造修复受损神经元连接的条件。

该项目基于昆士兰大学超过25年的研究。NuNerve由该大学的商业化机构UniQuest和Estate Peter Goodenough Unit Trust成立，以进一步推进这些研究。

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