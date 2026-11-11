澳大利亚塔斯马尼亚大学孟席斯医学研究所的研究人员开发出一种便携式测试方法，用于检测袋獾面部肿瘤疾病。该设备分析动物口腔拭子，并可直接在野外条件下显示结果，澳大利亚广播公司新闻报道。

无需等待实验室结果

目前的诊断方法主要基于可见肿瘤，而检测结果需要等待数天。新测试会对可能形成肿瘤部位的少量DNA作出反应：阳性结果会以绿色光亮标示。

研究负责人阿努克·克鲁瓦恩表示，科学家正试图确定该测试能否在可见肿瘤出现前检测出疾病。他说，这可能提供有关动物免疫系统的宝贵数据，并有助于开发治疗方法。

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对野生动物的测试

在试验期间，研究人员对10只袋獾和3只斑尾袋鼬进行了33次测试。一半袋獾获得阳性结果，而没有一只袋鼬出现阳性结果。塔斯马尼亚自然资源与环境部的专家捕捉并处理这些动物，随后采集口腔拭子。

面部肿瘤疾病通过直接接触在袋獾之间传播，包括通过咬伤传播。肿瘤会生长在动物的面部和身体上，令进食变得困难，并通常在变得明显后的数个月内导致死亡。在塔斯马尼亚的一些地区，该疾病使种群数量减少了约80%。

目前已知该疾病有两种毒株，其中DFTD 1更为普遍。第二种毒株目前主要局限于丹特尔卡斯托海峡地区。研究人员还在开发一种诱饵形式的疫苗。他们希望，未来检测结果呈阳性的动物能够在野外条件下接受疫苗治疗，但目前在发现疾病后，这些动物通常会被放归野外。

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