据ABC News报道，澳大利亚米塔贡一所拥有120年历史的天主教小学St Michael's将于2029年停止运营。学生已获保证可进入邻近博拉尔的St Thomas Aquinas Catholic Parish Primary School就读。合并后的学校将命名为Corpus Christi Catholic Parish Primary School, Mittagong-Bowral。

反对关闭的请愿

卧龙岗主教布赖恩·马斯科德在致190个家庭的信中宣布了这一决定。他将这一变化称为两所学校的合并，并承认这一消息可能令学生及其家长感到意外。

家长表示，学校的未来并未征询他们的意见。St Michael's前学生米歇尔·欣顿表示，对部分家庭而言，该校的历史及其与当地社区的联系十分重要。她还指出，一些家庭可能难以为孩子转学，前往合并后学校的路程也可能变得更长。

前学生凯瑟琳·多维发起请愿，呼吁重新审议该决定并保留学校。请愿在三天内收集了超过1600个签名。

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教区的立场

卧龙岗教区表示，在评估学生入学趋势、人口统计数据以及教区对长期财务可持续性的评估后，合并成为唯一可行的选择。

教区表示，计划保留两所学校的历史。教区还称，将高度重视留住员工，学生名额不会减少。2029年后如何使用米塔贡St Michael's校址尚未确定。

独立教育工会秘书卡罗尔·马修斯表示，St Michael's的教师对这一决定感到担忧，并珍视他们所在的当地学校社区。

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