澳大利亚维多利亚州政府批准了在区域城市巴拉瑞特建设新郊区巴拉瑞特北区的计划。该地区将容纳超过1.3万名居民，澳大利亚广播公司新闻报道。

这座占地832公顷的郊区将建在已被划入城市开发区的原农业用地上。该地块位于芒特罗文和迈纳斯雷斯特附近，西部高速公路以北，距巴拉瑞特市中心约8公里，距墨尔本105公里。

住房、学校和公园

根据巴拉瑞特市议会的数据，该项目计划建设近6000套住宅、4所学校和一个区域中心，还计划设置两处体育区和7.5公顷公园绿地。

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巴拉瑞特是维多利亚州人口第三多的区域城市，居民人数为113,763人。市长特蕾西·哈格里夫斯表示，巴拉瑞特北区将支持该市经济增长，在建设期间创造就业岗位，并随着社区发展提供新的就业机会。

基础设施成本

巴拉瑞特北区项目被列为维多利亚州政府2024年至2034年住房计划中的优先项目。该项目将在未来几天内正式公布。

计划向交通、休闲和公共基础设施投入约1.64亿美元。市议会还表示，将开始规划卡明斯路以北的另一个住宅区，预计将在那里再建造2600套住宅。

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