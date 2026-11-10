澳大利亚新南威尔士州独立规划委员会批准了Baldon风电场项目，该项目计划建在海伊镇西南约64公里处。该综合设施将配备175台最高达300米的风力涡轮机——比目前该州运行的任何风力涡轮机高出100多米，据澳大利亚广播公司新闻报道。

Baldon风电场的预计装机容量将为1400兆瓦。这将使其成为新南威尔士州第二大项目，仅次于10月获批、配备储能系统的Bullawah风电场。Baldon涡轮机的最大高度仅比埃菲尔铁塔低约30米。

社区反对意见与审批条件

在初步公众咨询期间，共收到80份意见，其中72份反对该项目。与此同时，海伊郡议会支持建设。委员会审议了社区对交通流量增加、可能的污染、其他项目的累积影响，以及未来拆除和场地修复的担忧。

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审批条件规定，须制定交通管理计划，升级和维护当地道路，并修复与项目实施相关的损害。开发商还必须制定并执行风电场拆除和场地修复计划。

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Baldon风电场未获得新南威尔士州西南可再生能源区输电线路的接入权，该接入权由EnergyCo于2025年12月分配。另有四个项目获得了此类权利，包括Yanco Delta风电场、Dinawan能源中心、Bullwah风电场和Pottinger风电场。

因此，在初始阶段，该电站只能使用其申报装机容量的一部分。开发商计划在第一阶段建设45台涡轮机，并通过巴尔拉纳德和达灵顿角之间独立的220千伏X5输电线路将该设施接入电网。该公司还表示，未来可能会申请该区域基础设施的接入权。

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