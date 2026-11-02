在澳大利亚维多利亚州，12岁的路易斯六年来一直遭受同一只喜鹊的袭击，这只鸟每年春天都在他家附近筑巢。男孩说，这只鸟曾多次让他受伤，最近一次袭击后他身上留下了割伤。据ABC News Australia报道。

冲突始于一次骑自行车出行

据路易斯说，这只喜鹊第一次袭击他是在他骑自行车时。后来，男孩为躲避又一次袭击，用扫帚打了这只鸟。从那以后，这只喜鹊每年春天返回他家附近筑巢时，都会继续追逐他。

在去学校的路上，路易斯有时会带一根削尖的木棍赶走这只鸟，也会选择其他路线。与此同时，即使他和朋友一起走，这只喜鹊也专门袭击他。男孩还会在遭袭时与这只鸟说话，试图让它平静下来。

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路易斯认为，这只喜鹊很容易因为他的红发和显眼的发型认出他。该学生说，鸟类能够记住人的脸。

喜鹊最多可记住30张脸

格里菲斯大学荣誉教授达里尔·琼斯同意，路易斯显眼的发型让他更容易被这只喜鹊辨认出来。他说，这些鸟大约能记住30张脸，对某个特定的人长期怀有敌意对它们而言并不罕见。

琼斯举了一名同事的例子：这名同事在完成一项研究项目后遭到一群喜鹊袭击。这位教授说，即使在国外生活15年后，这名研究人员回来时，鸟儿们仍认出了他。琼斯还表示，他通过谨慎投喂帮助20人结束了与喜鹊的冲突。他指出，留给鸟类的零食，包括肉末或奶酪，可能有助于让它们不把人视为威胁，尽管喂食野鸟是一种有争议的做法。

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