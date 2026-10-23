澳大利亚新南威尔士州通过立法设立了大考拉国家公园（Great Koala National Park），这是该州面积第二大的国家公园。该公园位于中北海岸的肯普西和格拉夫顿之间，占地47.8万公顷，ABC News报道。

该法案在州立法委员会进行了超过14小时的辩论后获得通过，委员会审议了约160项修正案。该公园将整合现有国家公园，以及超过17.8万公顷的州有森林和王室土地。建立大考拉国家公园是工党在2023年州选举期间作出的竞选承诺之一。

保护森林和物种

新南威尔士州环境部长彭妮·夏普表示，该公园将保护100多种动植物。她说，法案的通过标志着多年倡议、评估、协商和规划工作的完成。

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自然保护人士阿什利·洛夫十多年来一直倡导建立这一保护区，他欢迎政府保护原生森林的决定。同时，他指出，公园区域较为碎片化，各个部分之间存在空缺和连通性问题。洛夫还表示，他将继续争取保护周边森林的其他区域。

对伐木业的影响

设立该公园的一个重要前提是，联邦政府批准了一项碳信用项目，该项目旨在停止砍伐将纳入公园的州有森林区域内的原生森林。联邦清洁能源监管机构已登记该项目，其中超过11.7万公顷被划定用于碳保护。

去年，拟建公园区域实施了伐木禁令，并为受影响的工人提供了一揽子支持方案。新南威尔士州木材协会（Timber New South Wales）主席安德鲁·赫福德表示，该禁令逐渐影响了行业企业及其供应商。7月，新南威尔士州林业公司（Forestry Corporation of NSW）宣布，由于设立公园带来的影响，将在科夫斯港裁减30多个工作岗位。政府表示，受影响的公司员工将被安排到国家公园和野生动物管理局的合适岗位。

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