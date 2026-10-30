澳大利亚一家法院暂时冻结了与Career Boss Australia公司有关的银行账户。该公司此前为South Road升级工程提供工人的合同已被暂停。ABC News报道称，该公司仍在等待主承包商John Holland支付约200万美元，该承包商负责Torrens to Darlington项目。

预计付款

代表商人Robert Cammarano的律师Tim Kentish在法庭上表示，South Road合同是Career Boss Australia的主要收入来源。据他称，由于结算延迟，John Holland应为已完成的工作支付尾款。

在有关最高法院民事纠纷的消息传出后，Career Boss Australia的合同于10月18日被暂停。Cammarano在诉讼中称，Jamie Brown涉嫌以人身伤害相威胁，迫使他在未经其同意的情况下转让公司股份。诉讼还称，其他股东也曾受到涉嫌威胁。Brown尚未提交答辩，但据7News报道，他否认曾威胁股东。

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要求调取会议录音

Kentish还请求法院调取一段会议录音。他称，该录音由警方持有，涉及对涉嫌攫取股份的讨论。南澳大利亚州警方代表请求推迟审理这项申请，以便执法人员评估其范围。法官Graham Dart同意推迟审理该请求。

该案被延期至11月16日。警务部长Michael Brown表示，Career Boss Australia的合同仍处于暂停状态，没有理由撤销这一决定。他表示，目前未向该公司支付任何款项。

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