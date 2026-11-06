在澳大利亚，法医病理学家安杰伊·肯焦拉在法庭上表示，49岁的弗朗西斯·克劳福德的伤势与在控制动作中遭勒颈以及她试图挣脱相符。她的丈夫罗伯特·克劳福德因被控在家庭暴力背景下谋杀妻子而受审；他不认罪。

病理学家的结论

肯焦拉对这名三个孩子的母亲进行了尸检。她于2024年7月底死于自己位于上洛克耶的房产内。他得出结论称，她死于颈部和头部伤害。该女子身上发现了20至25处颈部损伤、一处长16厘米的头部伤口，以及胸部和下巴的严重瘀伤。

这名专家指出，胸部上方的挫伤可能是该女子试图挣脱时由肘部或前臂造成的。他还同意，三处颈部骨折可能由巨大压力导致，包括在用弯曲手臂勒颈时。与此同时，这名病理学家强调，他无法有把握地作出最终诊断，只能评估这些伤势是否与不同版本的事件相符。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

辩方说法

按照罗伯特·克劳福德的说法，他在一台重逾200公斤的园艺割草机翻倒后，发现妻子被压在机器下方。他声称，自己将遗体从机器下拖出以实施心肺复苏，但数次将其掉落。

据ABC News Australia报道，这名病理学家称，他很难将伤势的性质与割草机翻倒的说法相吻合。不过，他在交叉盘问中承认，仅依据病理学数据，无法完全排除这一说法。

检方告诉陪审员，被告在妻子死亡的情况下可能获得超过500万美元。庭审中已经听取了至少20名证人的证词，预计听证还将持续约两周。

关注我们在