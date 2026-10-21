在澳大利亚最高法院的听证会上，一名使用伊丽莎白·肯尼迪化名的证人向陪审员讲述了她与前警察博·拉马雷-康登乘坐白色厢式货车前往悉尼以南邦戈尼亚地区一处农场的行程。拉马雷-康登因涉嫌于2024年2月谋杀杰西·贝尔德和卢克·戴维斯而受审。他不认罪，其律师计划援引正当防卫，ABC News报道。

前往农场的行程

肯尼迪称，2024年2月21日，他们在古尔本地区的一家Bunnings商店停留，被告要求她支付一台角磨机的费用。该证人表示，厢式货车后部放着一块蓝色防水布，车内有柠檬味，仿佛车辆刚被清洁过。

肯尼迪还说，她不被允许关上车窗或关闭空调，并被要求关掉手机。根据她的证词，当被问及目的地时，拉马雷-康登回答说，他们正前往一处农场。

关于在该地点行动的证词

该证人称，在农场内，被告表示自己认识业主，必须进入该地点以“拯救”牲畜。据她称，他戴着手套，用角磨机切断了大门上的锁，此前还要求她用垃圾袋遮住车牌。肯尼迪拒绝了，随后他据称自己这样做了。

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证人表示，她在大门旁等待了30至40分钟。拉马雷-康登穿着橡胶靴返回后，要求她保持沉默，查看她是否给任何人打过电话，并说自己稍后必须回到农场，但不想把她卷入其中。

陪审员此前听取了有关涉嫌试图将两名男子的遗体沉入农村邦戈尼亚一处农场内池塘的说法。根据法庭资料，遗体最终在涉嫌谋杀案发生八天后于邦戈尼亚地区一座修道院附近被发现。

监控录像

法庭还公布了一段2024年2月20日的两小时监控录像汇编。控方称，视频记录了拉马雷-康登在肯辛顿、巴尔曼和帕丁顿地区之间的活动，包括乘坐其特斯拉、租赁车辆和一辆白色厢式货车。

在其中一段录像中，他在亚历山德里亚的Bunnings购买了电钻、钻头、反光服、橡胶靴、裤子和防尘口罩。

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