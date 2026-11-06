在澳大利亚新南威尔士州，35岁的丹尼尔·特恩布尔于2022年10月在巴瑟斯特惩教中心去世，此前他在一天内喝了237杯水。这名被诊断患有精神分裂症的男子为保障其安全，被安置在单人牢房内并接受全天候视频监控，ABC News报道。

过量饮水未被发现

特恩布尔在报告听到声音并表达对其他囚犯的恐惧后，被安置在一间受监控的牢房中。一名护士还发现，在此前两周内，他漏服了数次抗精神病药物。在三天后安排的精神科会诊之前，当局决定让他处于隔离状态。

男子倒下时，已在牢房内待了50多个小时。第二天，他喝了多达70杯水；第三天则喝了约40升。就在倒下前，特恩布尔在半小时内喝了约50杯水。他变得神志不清、呕吐、步履不稳，随后跌倒并头部撞到墙上。

尸检确定，过量饮水导致血液中钠水平危险性下降和脑水肿——低钠血症。州副验尸官艾琳·肯尼迪得出结论称，如果进行密切监测，以及工作人员了解过量饮水的危险，这种状况本可以避免。

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专家警告隔离的风险

通过摄像头监控特恩布尔的警卫表示，他们没有接受过心理健康方面的培训，也不知道过量饮水可能致命。根据调查结果，男子倒下13分钟后，一名警卫才通过监控发现他躺在地板上。在特恩布尔开始抽搐后，工作人员叫了救护车。

司法精神病学专家丹尼·奥沙利文认为，未获医疗帮助的精神病状态，以及待在一间几乎没有干扰因素的牢房内，可能促成了多饮症的发展——这是一种患者无法停止喝水的状况。另一名精神科医生凯莉·伊格尔表示，隔离可能加剧恐慌、偏执、睡眠障碍、谵妄和其他精神障碍。

新南威尔士州惩教服务部门表示，已更新规定，将过量饮水认定为一种风险，正如验尸官所建议的那样。该部门还表示将作出调整，以更好地识别处于痛苦状态的人，并改善警卫与医疗服务部门之间的协调。

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