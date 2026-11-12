在澳大利亚，教师布罗迪·卢克·安德森被禁止在新南威尔士州任何公立学校工作。纽卡斯尔地方法院认定其犯有两项故意在未经同意的情况下拍摄私密影像罪。

案件情况

据澳大利亚广播公司新闻报道，事件发生于2024年3月，地点是悉尼的一间酒店客房。根据警方材料，安德森拍摄了两张一名成年男子的照片，当时该男子赤身裸体睡在床上。第二张照片是在第一张拍摄约半小时后拍摄的。

指控不涉及安德森任职学校的学生。在宣判前，他在致法官乔治娜·达西的一封信中，就造成的伤害致歉。在法庭上，安德森还表示，他错误地认为拍照是允许的，但承认这并不能为其行为开脱。

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处罚与工作禁令

法院没有判处安德森监禁，也没有登记犯罪记录。相反，他被判处为期两年的社区刑罚，形式为附条件释放令。相关条件将持续至2028年11月。

在此期间，安德森不得实施新的违法行为，并须在被要求时出庭。他还必须删除或销毁违法制作的受害人私密影像。

这些照片储存在安德森的手机中。上个月被捕后，他承认了自己的涉案行为，相关影像也被出示给警方。新南威尔士州教育部表示，安德森已不再工作，并且不能在该州任何公立学校任职。

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