澳大利亚公平工作委员会驳回了意大利厨师达维德·坦布雷拉的申请。此前，在布里斯班La Costa Restaurant and Bar餐厅因其行为收到一系列投诉后，他被解雇。其中一项投诉涉及他拒绝为活动宾客制作火腿菠萝披萨。

坦布雷拉于5月20日被解雇。据《卫报》报道，Channel NewsAsia援引该报道称，一名举办价值超过1.5万澳元活动的客户特别要求制作这类披萨。这名厨师认为，在披萨中加入菠萝是对其作为意大利人的文化的侮辱。

拒绝使用菠萝

委员会的裁决指出，坦布雷拉承认，在四年期间他曾三次拒绝执行类似指示。他还要求雇主弄清楚，为何意大利人可能会如此强烈地反对在披萨上放菠萝。

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与此同时，餐厅管理层还因其他原因对其提出不满，包括这名厨师的用语、他与同事的沟通以及他在服务期间的行为。坦布雷拉还在工作中受伤，他撞到金属栏杆，右臂两处骨折。

申请逾期提交

被解雇后，这名厨师向委员会提出申请，称雇主的决定违反了澳大利亚《公平工作法》，并且部分与其工伤有关。餐厅前董事总经理埃利奥特·英格拉姆否认这一说法，称该受伤、病假和赔偿申请并未影响解雇决定。

专员詹妮弗·亨特没有就解雇是否合法，以及拒绝制作披萨是否可以成为解雇理由进行实质审理。她认定，坦布雷拉在法定的21天期限后才提交申请，且未提出延长期限的特殊情况。

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