南澳大利亚州最西部的库尼巴社区开放了一座天文台，用于观测星空、发展旅游业以及传承原住民的传统故事。该设施与太空服务公司Southern Launch合作建成，ABC News报道。

该天文台可以观测库尼巴试验场，该试验场位于塞杜纳镇西北约40公里处。天文台配备了一台Sky-Watcher Flextube 400P望远镜，展开后的长度超过150厘米。

旅游与社区培训

Koonibba Community Aboriginal Corporation理事会主席杰拉尔丁·韦尔表示，计划培训约20名社区居民在天文台工作。此后，他们希望在当地发展旅游业。韦尔指出，她童年时曾在篝火旁聆听长者讲述有关星星的故事，而这座新设施将有助于延续这一传统。

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Southern Launch首席执行官劳埃德·丹普表示，天文台建设耗资超过100万美元。据他介绍，天文台将接待前来观看火箭发射和太空舱返回的访客。Southern Launch自2020年9月起一直从库尼巴试验场发射商业火箭。

对神圣知识的担忧

与此同时，古加达长者苏·黑泽尔戴恩阿姨担心，为游客呈现时，原住民与星空之间复杂的联系可能会被过度简化。她强调，自己教导孙辈和曾孙辈通过星星辨别方向，并认为传递这些故事更深层的文化意义十分重要。

Koonibba Community Aboriginal Corporation负责人科里·麦克伦南表示，该项目旨在创造就业岗位、吸引投资，并让年轻人在保持与祖先土地联系的同时，有机会学习科学、技术和太空知识。Southern Launch还运营位于艾尔半岛、仍在建设中的Whalers Way Orbital Launch Complex发射场。

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