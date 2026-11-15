研究南澳大利亚弗林德斯山脉地质构造的科学家发现了大型海底峡谷的遗迹，这些峡谷约在5.5亿年前存在。随后海平面上升，沉积物填满了这些峡谷，并为保存世界上一些最丰富的埃迪卡拉纪化石创造了条件，ScienceAlert报道。

峡谷深度可达280米

科学家重建了埃迪卡拉纪末期当地景观的面貌，该时期大约持续于6.35亿年至5.388亿年前。他们记录到一些朝东南方向延伸的峡谷，其深度可达280米，部分地点宽度超过6公里。

研究作者得出结论，峡谷的形成始于海平面大幅下降之后。后来海平面再次上升，该地区被淹没，峡谷迅速被沉积岩填满。对沉积物的分析还表明，曾存在能够搬运大量物质的强大水流。研究人员认为，海底侵蚀而非仅仅河流作用，在峡谷形成中发挥了关键作用。

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保存软体生物的条件

对古生物学家而言，朗斯利石英岩层——一个埃迪卡拉纪岩层——具有特别重要的意义。其中保存了埃迪卡拉生物群软体生物的精细印痕，这类生物通常难以以化石形式保存。

埃迪卡拉生物群包括多种体型较大、结构复杂且大多为软体的生物。这些生物生活在寒武纪大爆发之前，其中许多在约5.5亿年前的一次大灭绝中消失。研究人员指出，海平面变化和局部地质过程共同形成了化石得以非凡保存的条件。研究结果发表在《Earth and Planetary Science Letters》期刊上。

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