澳大利亚悉尼新南威尔士大学的研究人员发现，腕部传感器记录显示，在帕金森病确诊前近七年，人们走路时的手部动作已存在差异。ScienceAlert报道了这项研究结果。

超过7.3万人的数据

科学家分析了英国生物银行（UK Biobank）73,413名参与者的可用记录，该项目是一项长期健康研究。在该项目中，超过10万名志愿者连续一周佩戴腕部传感器。研究人员通过医疗记录对参与者的数据追踪长达十年。

佩戴设备后，314名参与者被诊断患有帕金森病。研究团队使用了Watch Walk程序，该程序从记录中识别步行时段，并评估步数、移动速度和步伐规律性。该算法考虑了手腕的方向及其运动特征，以区分行走时的摆臂与其他动作。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

步行差异

在测量后40个月内被确诊的参与者，平均每天行走约4,000步。在观察期间没有记录到诊断的人群中，这一数字约为6,400步。后来被确诊的人还表现出较低的最大步行速度、不同的步伐节奏，以及以较长连续时段步行所占比例的差异。

研究人员还发现，后来被诊断患有帕金森病的人在步行时自然摆动手臂的时间更少。即使是在确诊前近七年进行的记录中，也观察到了这一差异。

研究局限性

作者强调，研究结果显示的是群体之间的差异，无法据此判断某个具体的人是否会患上帕金森病。疼痛、药物和其他健康状况都可能影响步态。每名参与者的动作数据只在一个监测期间收集，因此研究人员无法确定手部动作变化究竟从何时开始。研究结果发表在《Journal of Neural Transmission》上。

关注我们在