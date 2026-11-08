澳大利亚本周推出了一套面额为1澳元和2澳元的硬币，硬币上印有六种原产于博罗卢拉地区的动物及其古丹吉语名称。部分2澳元硬币已进入流通。

“我们的动物，我们的土地”（Our Animals, Our Country）系列由艺术家瑞亚·丹克设计。她来自北领地卡奔塔利亚湾地区的博罗卢拉，拥有古丹吉/瓦卡亚和卡尔卡敦血统，并以“nardurna”为艺名创作，该词意为“女性”。

日常物品上的语言

据澳大利亚广播公司新闻报道，这位艺术家希望其家乡社区的儿童能够在硬币上认出他们从当地故事和周边环境中熟悉的动物。她表示，该项目的主要目标是保护古丹吉语，其使用者已所剩不多。

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澳大利亚第一语言组织指出，在700多种有文献记录的独特澳大利亚原住民和托雷斯海峡岛民语言中，如今不足100种仍在日常生活中使用。该组织代表埃拉·伍兹强调，语言复兴必须有拥有并使用这些语言的社区参与。

联合项目

该系列由澳大利亚皇家造币厂、澳大利亚邮政和原住民读写能力基金会共同开发，丹克是该基金会的大使。近20年来，该基金会一直支持偏远社区的读写能力，并向约508个社区赠送了超过15万本书。

昆士兰大学语言学教授费利西蒂·米金斯表示，原住民语言出现在日常空间中，有助于年轻人看到自己语言和文化的价值。原住民读写能力基金会执行董事本·鲍恩补充说，这些硬币可以成为引发交流和激发人们对澳大利亚原住民语言兴趣的契机。

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